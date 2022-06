Formula 1: Ferrari prepara il suo GP del Canada (Di domenica 19 giugno 2022) Il GP del Canada non sarà facile per la Ferrari. Dopo le qualifiche Max Verstappen e la Red Bull volano, e Carlos Sainz ottiene il miglior risultato per la Rossa con la seconda fila. Charles Leclerc cambia l’intera power unit e paga la penalità: partirà dalla 19esima posizione, il che lo obbliga alla rimonta. Qualifiche Canada: Verstappen agguanta la Pole Position Ferrari: cosa aspettarci dal GP del Canada? Per Leclerc, la penalità è un rischio calcolato. La rottura del motore a Baku ha spinto la Scuderia a pensare alla strategia per il lungo termine. Il circuito di Montreal non è troppo ostico per i sorpassi, quindi meglio prendere la penalità subito anziché aspettare di farlo su piste come l’Ungheria che a livello di passaggi è peggio di Montecarlo. Ferrari confida nel ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 19 giugno 2022) Il GP delnon sarà facile per la. Dopo le qualifiche Max Verstappen e la Red Bull volano, e Carlos Sainz ottiene il miglior risultato per la Rossa con la seconda fila. Charles Leclerc cambia l’intera power unit e paga la penalità: partirà dalla 19esima posizione, il che lo obbliga alla rimonta. Qualifiche: Verstappen agguanta la Pole Position: cosa aspettarci dal GP del? Per Leclerc, la penalità è un rischio calcolato. La rottura del motore a Baku ha spinto la Scuderia a pensare alla strategia per il lungo termine. Il circuito di Montreal non è troppo ostico per i sorpassi, quindi meglio prendere la penalità subito anziché aspettare di farlo su piste come l’Ungheria che a livello di passaggi è peggio di Montecarlo.confida nel ...

Pubblicità

sportal_it : F1, Fernando Alonso vuole fare un favore alla Ferrari - KamarJFC : RT @cesololinter194: Le ragazze che seguono la formula 1 lo fanno perché ormai in ferrari ci sono bei faccini tipo leclerc. Stessa cosa che… - thelastcornerit : Ferrari, Sainz è 3° sulla griglia di Montreal - - fainformazione : Formula 1, a Verstapen la pole del Canada in una qualifica piena di colpi di scena Con la Ferrari che ha deciso di… - fainfosport : Formula 1, a Verstapen la pole del Canada in una qualifica piena di colpi di scena Con la Ferrari che ha deciso di… -