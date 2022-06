F1: Canada; Leclerc,il Mondiale è ancora alla nostra portata (Di domenica 19 giugno 2022) Charles Leclerc ha minimizzato la perdita di punti in Canada. Scattato 19° dopo la penalità per il cambio Power Unit alla sua Ferrari, il monegasco ha chiuso al 5° posto dopo una gara ricca di ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 19 giugno 2022) Charlesha minimizzato la perdita di punti in. Scattato 19° dopo la penalità per il cambio Power Unitsua Ferrari, il monegasco ha chiuso al 5° posto dopo una gara ricca di ...

