DIRETTA F1, GP Canada 2022 LIVE: si ritira Perez, pit-stop Verstappen con la Virtual Safety Car (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11° giro/70 Ora Sainz al comando con 1?7 su Alonso e appena 6?3 su Verstappen, che però ha già cambiato le gomme, montando le dure. 10° giro/70 Termina ora il regime di Virtual Safety Car. 10° giro/70 La Red Bull ha fregato per l’ennesima volta la Ferrari! Verstappen approfitta della Virtual Safety Car ed effettua il pit-stop! In questo caso i tempi della sosta sono dimezzati: perché la Ferrari è rimasta inerme?!? 9° giro/70 Virtual Safety CAR! 9° giro/70 Altra tornata veloce di Sainz, si porta a 2?7 da Verstappen. 8° giro/70 COLPO DI SCENA! Problema al motore Sergio Perez e si ritira! Eccola la prima ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11° giro/70 Ora Sainz al comando con 1?7 su Alonso e appena 6?3 su, che però ha già cambiato le gomme, montando le dure. 10° giro/70 Termina ora il regime diCar. 10° giro/70 La Red Bull ha fregato per l’ennesima volta la Ferrari!approfitta dellaCar ed effettua il pit-! In questo caso i tempi della sosta sono dimezzati: perché la Ferrari è rimasta inerme?!? 9° giro/70CAR! 9° giro/70 Altra tornata veloce di Sainz, si porta a 2?7 da. 8° giro/70 COLPO DI SCENA! Problema al motore Sergioe si! Eccola la prima ...

SkySportF1 : ? Il comunicato FIA sui cambi dei componenti per Leclerc e Sainz ? - SkySportF1 : ?? Super Max conquista le qualifiche del Canada ?? Grandissimo ritorno in prima fila: FERNANDO ALONSO ? I risultati… - UefaWatch : RT @streamaccess24: F1 in diretta online ??EN DIRECT?? @formula1stream GP del Canada in diretta Gran Premio del Canada 2022 in diretta onli… - stream_buzz : RT @streamaccess24: F1 in diretta online ??EN DIRECT?? @formula1stream GP del Canada in diretta Gran Premio del Canada 2022 in diretta onli… - hubsports247 : RT @streamaccess24: F1 in diretta online ??EN DIRECT?? @formula1stream GP del Canada in diretta Gran Premio del Canada 2022 in diretta onli… -