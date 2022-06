Cosa guardare se ti è piaciuto Ms. Marvel: serie TV simili da recuperare (Di domenica 19 giugno 2022) Kamala è la nuova supereroina introdotta in Ms. Marvel, una serie TV teen in onda su Disney+ che mescola realtà e fantasia senza rinunciare ai superpower. Ma quali serie TV guardare se vi è piaciuta questa qui? Anche Ms. Marvel si è unita al mondo dei supereroi dell’MCU, debuttando come protagonista di una serie TV stand alone su Disney+. Il primo episodio è andato in onda l’8 giugno 2022 e ha introdotto la storia di Kamala, una ragazzina che frequenta il liceo ed è infatuata dei supereroi, in particolare di Captain Marvel. Ed è ispirandosi a questo personaggio che realizza il suo primo costume, un po’ per gioco, un po’ per libertà. La sua famiglia non ha di buon occhio quel mondo e cerca di tenere la figlia con i piedi per terra, nel rispetto delle loro ... Leggi su velvetmag (Di domenica 19 giugno 2022) Kamala è la nuova supereroina introdotta in Ms., unaTV teen in onda su Disney+ che mescola realtà e fantasia senza rinunciare ai superpower. Ma qualiTVse vi è piaciuta questa qui? Anche Ms.si è unita al mondo dei supereroi dell’MCU, debuttando come protagonista di unaTV stand alone su Disney+. Il primo episodio è andato in onda l’8 giugno 2022 e ha introdotto la storia di Kamala, una ragazzina che frequenta il liceo ed è infatuata dei supereroi, in particolare di Captain. Ed è ispirandosi a questo personaggio che realizza il suo primo costume, un po’ per gioco, un po’ per libertà. La sua famiglia non ha di buon occhio quel mondo e cerca di tenere la figlia con i piedi per terra, nel rispetto delle loro ...

Pubblicità

pfmajorino : Oggi i giornali di destra attaccano in modo indegno @LiaQuartapelle colpevole di aver fatto una cosa semplice. Ha d… - Tipox18 : @sofiasessoni Guardare le ragazze e stare in acqua. A te cosa piace? - GatineauPatrick : RT @scimonelli: Buongiorno... ... 'Dio, Dio come vorrei, guardare il mondo con gli occhi tuoi. Non so cosa darei per essere dove ora tu sei… - FlorisserraGiu : @NFratoianni Perché c'era da aspettarsi,del bene verso i lavoratori e i più sfortunati. Basta guardare cosa dicono… - iitsfraan : RT @poalinee: Andare ad un concerto è un po’ come guardare in un giorno solo la nuova stagione della tua serie preferita. Quando finisce no… -