Corona virus | Italia | 593348 attualmente positivi a test +32333 in un giorno con 167721 decessi 18 e 17118091 guariti 1904 Totale di casi 30526 Dati della protezione civile | effettuati 160211 tamponi

Pubblicità

ultimenews24 : Ecco la situazione oggi: Ricoveri con Sintomi: 4.331 Isolamento domiciliare: 556.491 Attualmente positivi: 561.0… - Tgyou24 : Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 3.383 di cui: Positivi all'… - paolo_pocaterra : @ilgiornale Fu il corona virus regale microorganismo - DioPadreterno : @ProfMBassetti Da non laureato, mi permetto di ricordarLe che 'covid' è il nome della malattia... Il Virus che la c… - ultimenews24 : Ecco la situazione oggi: Ricoveri con Sintomi: 4.320 Isolamento domiciliare: 567.534 Attualmente positivi: 572.0… -

Sky Tg24

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Dati del giorno: 19 giugno 2022 1.954 Nuovi casi 10.264 Test giornalieri 1 Persone decedute Nuovi casi per provincia Provincia di Bari: 571 ...Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. Covid, le notizie. Bollettino: 30.526 casi e 18 morti. Tasso di positività al 19,1%. LIVE TOSCANA – In Toscana sono 1.659 i nuovi casi Covid (387 confermati con tampone molecolare e 1.272 da test rapido antigenico) registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 1.175.467 ...Sono 3.189 le persone risultate positive al Covid, in Campania, nelle ultime 24 ore. E' quanto si legge dal quotidiano bollettino. Sono stati 13.529 i tamponi effettuati ( di cui 10.291 antigenici e 3 ...