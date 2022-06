Berrettini trionfa per la seconda volta al torneo Queen’s. Battuto il serbo Krajinovic (7-5 ; 6-4) (Di domenica 19 giugno 2022) Matteo Berrettini concede il bis e vince per il secondo anno di fila il torneo del Queen's di Londra. Il tennista romano si e' imposto sul serbo Krajinovic, numero 48 del mondo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 19 giugno 2022) Matteoconcede il bis e vince per il secondo anno di fila ildel Queen's di Londra. Il tennista romano si e' imposto sul, numero 48 del mondo L'articolo proviene da Firenze Post.

