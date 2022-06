Allerta meteo, temperature fino a 40°: ‘Fate molta attenzione’, l’allarme degli esperti (Di domenica 19 giugno 2022) Giorno dopo giorno, le temperature continuano ad aumentare. Stiamo vivendo scenari che si sarebbero dovuti verificare ad Agosto, ma siamo solo a Giugno. Quest’anno l’estate si è fatta sentire decisamente in anticipo. Ma se per alcuni questo è un bene, sicuramente gli esperti avranno qualcosa da ridire. Ecco le previsioni di questa settimana, si raggiungerà, e probabilmente supererà, la soglia dei 40°. Leggi anche: È Allerta siccità nel Lazio, l’Anbi: ‘Se non piove possibile un razionamento dell’acqua’ Previsioni meteo questa settimana Maggio 2022 si è classificato al secondo posto per il record del mese più caldo. Al primo posto, quello del 2003. Se quello era un anno da dimenticare, questo sicuramente ci farà rivivere alcuni ‘infernali’ ricordi. Come spiega ilmeteo, ‘la settimana che sta per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 19 giugno 2022) Giorno dopo giorno, lecontinuano ad aumentare. Stiamo vivendo scenari che si sarebbero dovuti verificare ad Agosto, ma siamo solo a Giugno. Quest’anno l’estate si è fatta sentire decisamente in anticipo. Ma se per alcuni questo è un bene, sicuramente gliavranno qualcosa da ridire. Ecco le previsioni di questa settimana, si raggiungerà, e probabilmente supererà, la soglia dei 40°. Leggi anche: Èsiccità nel Lazio, l’Anbi: ‘Se non piove possibile un razionamento dell’acqua’ Previsioniquesta settimana Maggio 2022 si è classificato al secondo posto per il record del mese più caldo. Al primo posto, quello del 2003. Se quello era un anno da dimenticare, questo sicuramente ci farà rivivere alcuni ‘infernali’ ricordi. Come spiega il, ‘la settimana che sta per ...

