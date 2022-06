A 57 anni in bikini è una bomba: Liz Hurley non sa cosa siano i segni del tempo – VIDEO (Di domenica 19 giugno 2022) Supermodella, attrice, produttrice cinematografica e stilista (ci rifacciamo alla sua pagina Wikipedia) Liz Hurley ha compiuto da 9 giorni 57 anni. Un’età importante ma a giudicare dalle foto condivise dalla donna sul suo profilo Instagram (dove è seguita da oltre 2 milioni di follower) i segni del tempo non le appartengono. In bikini, la donna classe 1965 è sensuale come non mai. In un VIDEO postato si mostra saltellante con un costume da bagno scuro e con un background tropicale alle spalle ed è davvero incredibile pensare che abbia 57 anni. Inutile sottolineare l’apprezzamento dei follower: il VIDEO ha ottenuto in poco tempo 760.000 view (contiamo anche sulle vostre, giacché postiamo il VIDEO in coda) e tantissimi ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 19 giugno 2022) Supermodella, attrice, produttrice cinematografica e stilista (ci rifacciamo alla sua pagina Wikipedia) Lizha compiuto da 9 giorni 57. Un’età importante ma a giudicare dalle foto condivise dalla donna sul suo profilo Instagram (dove è seguita da oltre 2 milioni di follower) idelnon le appartengono. In, la donna classe 1965 è sensuale come non mai. In unpostato si mostra saltellante con un costume da bagno scuro e con un background tropicale alle spalle ed è davvero incredibile pensare che abbia 57. Inutile sottolineare l’apprezzamento dei follower: ilha ottenuto in poco760.000 view (contiamo anche sulle vostre, giacché postiamo ilin coda) e tantissimi ...

