UnoUnoCinque, martedì uscita in barca a vela per pazienti ematologici (Di sabato 18 giugno 2022) Si terrà anche quest’anno l’uscita in barca a vela, prevista martedì 21 al largo del Golfo di Napoli, dedicata ai pazienti dei Centri ematologici partenopei, per celebrare la Giornata nazionale per la lotta contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma. L’evento, giunto alla 7ma edizione, è organizzato dall’Associazione sportiva UnoUnoCinque Sailing team, in collaborazione con AIL Napoli e Circolo Canottieri di Napoli, che ospita l’evento, e Lega Navale di Napoli. Quest’anno l’evento vedrà la partecipazione straordinaria anche di rappresentanti di Vigili del Fuoco, Marina Militare, Esercito e IPA-International Police Association di Napoli. L’uscita in barca a vela rientra nelle iniziative organizzate per la Giornata ... Leggi su ildenaro (Di sabato 18 giugno 2022) Si terrà anche quest’anno l’in, prevista21 al largo del Golfo di Napoli, dedicata aidei Centripartenopei, per celebrare la Giornata nazionale per la lotta contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma. L’evento, giunto alla 7ma edizione, è organizzato dall’Associazione sportivaSailing team, in collaborazione con AIL Napoli e Circolo Canottieri di Napoli, che ospita l’evento, e Lega Navale di Napoli. Quest’anno l’evento vedrà la partecipazione straordinaria anche di rappresentanti di Vigili del Fuoco, Marina Militare, Esercito e IPA-International Police Association di Napoli. L’inrientra nelle iniziative organizzate per la Giornata ...

