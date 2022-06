Ultime Notizie – Elena Del Pozzo, convalidato fermo madre: Martina Patti resta in carcere (Di sabato 18 giugno 2022) Martina Patti resta in carcere. La mamma 23enne che martedì scorso ha ucciso con 11 coltellate la figlia, la piccola Elena di cinque anni rimane richiusa nella casa circondariale di Piazza Lanza a Catania. Lo ha deciso il giudice delle indagini preliminari Daniela Monaco Crea che ha convalidato il fermo disposto dalla procura etnea ed emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere ipotizzando i reati di omicidio premeditato e pluriaggravato e occultamento del cadavere. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 18 giugno 2022)in. La mamma 23enne che martedì scorso ha ucciso con 11 coltellate la figlia, la piccoladi cinque anni rimane richiusa nella casa circondariale di Piazza Lanza a Catania. Lo ha deciso il giudice delle indagini preliminari Daniela Monaco Crea che haildisposto dalla procura etnea ed emesso un’ordinanza di custodia cautelare inipotizzando i reati di omicidio premeditato e pluriaggravato e occultamento del cadavere. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

