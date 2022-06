Ucraina | Mezentseva | ' da via libera Commissione Ue un' ondata di ottimismo | niente scorciatoie'

(Di sabato 18 giugno 2022) Bruxelles, 18 giu. (Adnkronos) - "Prima il viaalla candidatura per l'ingresso nell'Ue da parte dei quattro Presidenti in visita a Kiev. Poi quello dellaeuropea. Soddisfazione, gioia e finalmente un'di", ha commentato la responsabile della delegazionea Bruxelles, Mariia, in una intervista al Corriere della Sera in cui precisa, fra l'altro, che una possibile opposizione dell'Ungheria, "è una questione superata. Almeno sul tema dell'Ue". "Pochi giorni fa il Presidente dellaparlamentare per gli esteri di Budapest ha firmato il sostegno". Nessun timore per la burocrazia europea: "E' la strada per la qualità: del cibo, della gestione dei rifiuti, della sicurezza sul lavoro, dell'efficienza dei trasporti, ...

Pubblicità

TranslateWarIT : #Kharkiv ha ricevuto 207 tonnellate di aiuti umanitari dalla Svizzera. #VIRUS_GOOD sta marciando sull'#Ucraina , c… -

RaiNews

...l'accusa di genocidio che la Russia starebbe perpetrando nei confronti della popolazione, ...dopo essere state stuprate oppure si sono tolte la vita - racconta la deputata Maria- Il ...Maria, deputatae vice presidente della commissione parlamentare sull'Integrazione con l'Unione europea, ha dichiarato all' Agi che 'il ministro Luigi Di Maio ha confermato che ci ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 115 - Mezentseva: da via libera commissione Ue un'ondata di ottimismo, niente scorciatoie - Mezentseva: da via libera commissione Ue un'ondata di ottimismo, niente scorciatoie Bruxelles, 18 giu. (Adnkronos) - "Prima il via libera alla candidatura per l'ingresso nell'Ue da parte dei quattro Presidenti in visita a Kiev. Poi quello della Commissione europea. Soddisfazione, gio ...