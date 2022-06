Stangata sulle vacanze: dai trasporti agli alberghi, ecco tutti i rincari. Codacons: “Prezzi mai così alti” (Di sabato 18 giugno 2022) Le vacanze degli italiani si annunciano salatissime, a causa di una raffica di rincari che sta investendo tutto il comparto del turismo e dei trasporti e che fa schizzare i Prezzi alle stelle. A denunciarlo è il Codacons, sulla base dei dati Istat sull’inflazione. La Stangata sui trasporti: biglietti aerei fino al 127% in più L’associazione di consumatori evidenzia come nell’ultimo mese si siano già registrati in Italia fortissimi aumenti delle tariffe che hanno raggiunto livelli record per i biglietti aerei, in alcuni casi più che raddoppiati rispetto allo scorso anno. Acquistare un volo europeo, infatti, oggi costa il 127,6% in più rispetto al 2021, mentre i voli internazionali hanno subito incrementi del +103,3%. Aumenti delle tariffe anche per i voli nazionali ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 18 giugno 2022) Ledegli italiani si annunciano salatissime, a causa di una raffica diche sta investendo tutto il comparto del turismo e deie che fa schizzare ialle stelle. A denunciarlo è il, sulla base dei dati Istat sull’inflazione. Lasui: biglietti aerei fino al 127% in più L’associazione di consumatori evidenzia come nell’ultimo mese si siano già registrati in Italia fortissimi aumenti delle tariffe che hanno raggiunto livelli record per i biglietti aerei, in alcuni casi più che raddoppiati rispetto allo scorso anno. Acquistare un volo europeo, infatti, oggi costa il 127,6% in più rispetto al 2021, mentre i voli internazionali hanno subito incrementi del +103,3%. Aumenti delle tariffe anche per i voli nazionali ...

