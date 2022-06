Sesso, durante la pandemia sono cambiate le tendenze (Di sabato 18 giugno 2022) Il lockdown ha portato non pochi cambiamenti nelle nostre abitudini, di sicuro questi hanno interessato anche aspetti “scottanti” come il Sesso. Vediamo di che cosa si tratta e soprattutto quale è stato l’andamento delle tendenze Parliamo di Sesso. Cosa c’è di più naturale? Basta pensare a quale è stato il meccanismo in seguito al quale siamo venuti al mondo. Bando alle ciance, parliamo però di Sesso in funzione al piacere. durante il lockdown le misure di restrizione che hanno visto relegati in casa gli italiani hanno fatto registrare una modifica delle preferenze e tendenze… - curiosauro.it Sesso e Covid-19: ecco come è cambiato tutto Il Sesso è cambiato durante il lockdown. Tra 2020 e 2021 ci sono state delle vere ... Leggi su curiosauro (Di sabato 18 giugno 2022) Il lockdown ha portato non pochi cambiamenti nelle nostre abitudini, di sicuro questi hanno interessato anche aspetti “scottanti” come il. Vediamo di che cosa si tratta e soprattutto quale è stato l’andamento delleParliamo di. Cosa c’è di più naturale? Basta pensare a quale è stato il meccanismo in seguito al quale siamo venuti al mondo. Bando alle ciance, parliamo però diin funzione al piacere.il lockdown le misure di restrizione che hanno visto relegati in casa gli italiani hanno fatto registrare una modifica delle preferenze e… - curiosauro.ite Covid-19: ecco come è cambiato tutto Ilè cambiatoil lockdown. Tra 2020 e 2021 cistate delle vere ...

paola_cavicchi : @onordelvero2 Dice esattamente:' sai dare così tanto, durante il sesso?'. - whateve80936470 : @PoliticaPerJedi Chelsea Manning, che forni le info ad #Assange, e stata condannata a 35 anni, non solo ha avuto il… - agata46_ : @HoaraBorselli @niky40786498 Sbiadita no, in quanto caricatura di se stessa, basti vederla sul palco durante ultimo… - Alessia273 : Allora sui cuscini mai avuto dubbi che fossero per lui e Jessica, per quanto riguarda l'audio gate del momento truc… - ilchirurgooo : @preglias Sei senza pudore caro collega. Tu sei quello che non voleva far operare i non vaccinati al Galeazzi?Quell… -