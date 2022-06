Salario minimo: Sbarra, 'rischia di alimentare sommerso e allontanare tutele' (Di sabato 18 giugno 2022) Roma, 18 giu. (Adnkronos) - "Il tema della crescita salariale e del contrasto al lavoro povero va affrontato con maggiori investimenti, con relazioni industriali e contrattuali più efficaci, con la piena applicazione dei contratti e maggiori verifiche e controlli sui luoghi di lavoro. Derive ideologiche e salari legali non porterebbero benefici contro il lavoro povero: si rischierebbe invece di alimentare il sommerso e di allontanare dalle tutele dei buoni contratti collettivi milioni di lavoratori, schiacciando verso il basso anche le retribuzioni medie". Lo dice il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, in un'intervista al 'Giornale'. "Quello che va fatto è rafforzare ed estendere settore per settore il trattamento economico complessivo dei contratti nazionali maggiormente applicati, che sono ... Leggi su iltempo (Di sabato 18 giugno 2022) Roma, 18 giu. (Adnkronos) - "Il tema della crescita salariale e del contrasto al lavoro povero va affrontato con maggiori investimenti, con relazioni industriali e contrattuali più efficaci, con la piena applicazione dei contratti e maggiori verifiche e controlli sui luoghi di lavoro. Derive ideologiche e salari legali non porterebbero benefici contro il lavoro povero: si rischierebbe invece diile didalledei buoni contratti collettivi milioni di lavoratori, schiacciando verso il basso anche le retribuzioni medie". Lo dice il segretario generale della Cisl, Luigi, in un'intervista al 'Giornale'. "Quello che va fatto è rafforzare ed estendere settore per settore il trattamento economico complessivo dei contratti nazionali maggiormente applicati, che sono ...

