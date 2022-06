Ruiu: Milan a due teste? No, grazie. Maldini e Gazidis come Galliani e Barbara Berlusconi (Di sabato 18 giugno 2022) È di pochi giorni fa l’intervista di Galliani al Corriere della Sera in cui rivelò le proprie dimissioni dal Milan nel 2012,... Leggi su calciomercato (Di sabato 18 giugno 2022) È di pochi giorni fa l’intervista dial Corriere della Sera in cui rivelò le proprie dimissioni dalnel 2012,...

Pubblicità

LuigiBevilacq17 : RT @MarcoCH0: 'Chi è la nuova proprietà del Milan? Non lo sa nemmeno Paolo Maldini' — Cristiano Ruiu, Telelombardia - Arno_Bledd : @cmdotcom Immagino la tua soddisfazione Ruiu, non deve sembrarti vero poter tornare a criticare il Milan... - Roberto23186246 : RT @MarcoCH0: 'Chi è la nuova proprietà del Milan? Non lo sa nemmeno Paolo Maldini' — Cristiano Ruiu, Telelombardia - FioriEmanuele : RT @MarcoCH0: 'Chi è la nuova proprietà del Milan? Non lo sa nemmeno Paolo Maldini' — Cristiano Ruiu, Telelombardia - cmdotcom : #Ruiu: #Milan a due teste? No, grazie. #Maldini e #Gazidis come #Galliani e #Barbara #Berlusconi -