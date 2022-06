Roma, Diawara apre alla cessione: 'Mi piacerebbe giocare in Liga' - Sport - Calcio - quotidiano.net (Di sabato 18 giugno 2022) Diawara è pronto per cambiare squadra Roma, 18 giugno 2022 - L'intricatissima vicenda Diawara potrebbe finalmente essere giunta alla conclusione. Con Fonseca prima e Mourinho poi il centrocampista è ... Leggi su quotidiano (Di sabato 18 giugno 2022)è pronto per cambiare squadra, 18 giugno 2022 - L'intricatissima vicendapotrebbe finalmente essere giuntaconclusione. Con Fonseca prima e Mourinho poi il centrocampista è ...

