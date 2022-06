Roma Celik, è fatta: i giallorossi piazzano il secondo colpo estivo. I dettagli (Di sabato 18 giugno 2022) La Roma ha chiuso il secondo colpo estivo, si tratta dell’esterno Celik del Lille: prossima settimana la firma La Roma chiude per il secondo colpo nel mercato estivo. Dopo aver rinforzato il centrocampo con Matic, arriva dal Lille anche Celik. Il terzino del Lille arriverà settimana prossima per la firma su un contratto di cinque anni, ai francesi andranno 6.8 milioni più bonus. Lo riporta il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 giugno 2022) Laha chiuso il, si tratta dell’esternodel Lille: prossima settimana la firma Lachiude per ilnel mercato. Dopo aver rinforzato il centrocampo con Matic, arriva dal Lille anche. Il terzino del Lille arriverà settimana prossima per la firma su un contratto di cinque anni, ai francesi andranno 6.8 milioni più bonus. Lo riporta il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

