Renica | ' ' Napoli | quando perdi giocatori di qualità quasi sempre ti indebolisci' '

(Di sabato 18 giugno 2022): ''Era l’anno deled è stata buttata via una grande occasione, è giusto che la gente abbia perso la pazienza'' Alessandro, ex difensore del, è intervenuto a Radio Kiss Kissnel corso di 'Radio Goal'. Queste le sue parole dettate dalla sua grande esperienza e forte dei grandi successi raggiunti nell'era Maradona: "diti. -afferma- Non ci sono sostituti validi come Koulibaly. Stai prendendo tanti giovani che hanno bisogno di punti di riferimento in campo per crescere e maturare, soprattutto in una piazza comedove pesa la maglia nei momenti di ...

Sandroè intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC, Kiss Kiss, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio. Ecco quanto evidenziato da CN24: 'Quando ...Commenta per primo Alessandro, ex difensore deldi Maradona , ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport in merito al possibile addio di Kalidou Koulibaly : 'Io non mi priverei mai dei giocatori forti, ma se ...Alessandro Renica, ex difensore del Napoli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di 'Radio Goal': "Quando perdi giocatori di qualità quasi sempre ti indebolisci. Non ci sono sostituti vali ...Il mercato del Napoli chiaramente andrà a condizionare quello che sarà il copione della prossima stagione calcistica.