Nuoto | la 4×100 sl ancora sul podio dopo le Olimpiadi La conferma di un gruppo solido | ma ancora distante dagli USA

Leggi su oasport

(Di sabato 18 giugno 2022) Lac’è stata, ma qualche perplessità c’è. Sì, perché nella prova odierna dellastile libero uomini, di bronzo, si deve accogliere con il sorriso il risultato perché una un Mondiale non si disprezza mai, ma non tutto è andato per il verso giusto. Nella gara vintaStati Uniti, infatti, in 3:09.34 si èta la selezione americana un riferimento, con Caeleb Dressel ad aprire in 47.68 e Ryan Held a volare in 46.99 in frazione lanciata. Agli azzurri è mancata chiaramente l’apertura di Alessandro Miressi. Il piemontese con il suo 48.41 ha nuotato un secondo circa più lento rispetto ai suoi riferimenti su questa distanza, probabilmente forzando troppo il passaggio ai 50 metri per il desiderio di fare gara con Dressel. Un errore, come ammesso da lui stesso nel post gara, ma ...