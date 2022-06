Niente sesso prima del matrimonio? La risposta di Fedez al Vaticano | «Ragazzi | la vita è troppo breve…»

(Di sabato 18 giugno 2022) Arriva anche ladialle ultime linee guida delsulla necessità di una maggiore castità per le giovani coppie, oltre che per quelle sposate. Nell’ultimo aggiornamento della Chiesa cattolica sulla catechesi matrimoniale, l’indicazione già anticipata da papa Francesco che suggeriva idi fare ricorso di più alla rinuncia dei rapporti sessuali «in contrasto con la mentalità comune». Una linea chedice di non condividere: «Amici vaticani… se non potete giocare al gioco, almeno non fate le regole», scrive il rapper nelle sue stories su Instagram. Il consiglio diaisul tema della sessualità è chiaro e diretto: «Scopate amici, scopate più che potete (se vi va)». Con il calo demografico che incombe, la pandemia, le ...

Alatrie89687947 : @AlbertoSomma4 Niente sesso con primati - oceanerazzurro : RT @GiuliaCortese1: Niente sesso prima del matrimonio. Vale solo se ti vuoi sposare, dunque. - GiuliaCortese1 : RT @GiuliaCortese1: Niente sesso prima del matrimonio. Vale solo se ti vuoi sposare, dunque. - chiaromont : @Crudeli45198835 Niente pranzo e niente sesso, si lavora con i pinguini! - vespervalle : Il Papa: 'niente sesso prima del matrimonio'. Io sarei piú elastico: mai dopo l'estrema unzione. #sessoprimadelmatrimonio -

