Monaco | UFFICIALE | Fabregas ai saluti dopo tre anni e mezzo

(Di sabato 18 giugno 2022) . Il centrocampista spagnolo cambia squadra Cescnon rinnoverà il suo contratto in scadenza colsalutando i monegaschiinsieme. L’ex centrocampista di Arsenal e Barcellona sarà ora libero di firmare con un nuovo club. IL COMUNICATO – «L’ASringrazia Cesc Fàbregas per i suoi trenel Club e gli augura il meglio per il futuro». L'articolo proviene da Calcio News 24.

