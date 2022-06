Marino: «Deulofeu e Molina? Se dovesse arrivare la proposta giusta se ne parlerà» (Di sabato 18 giugno 2022) Il direttore tecnico dell’Udinese, Pierpaolo Marino, ha parlato a Udinese Tv di alcuni calciatori di cui si parla parecchio nelle ultime settimane in merito al mercato. Tra questi, Deulofeu, accostato più volte al Napoli. “Ci sono numerose voci sui nostri giocatori, ma sono al momento solo voci. Deulofeu e Molina sono giocatori importanti e, se dovesse arrivare la proposta giusta, se ne parlerà. In merito a Udogie storicamente è difficile che l’Udinese abbia venduto giocatori importanti dopo un solo anno… Il discorso di Pablo Mari con l’Arsenal non è facile”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 18 giugno 2022) Il direttore tecnico dell’Udinese, Pierpaolo, ha parlato a Udinese Tv di alcuni calciatori di cui si parla parecchio nelle ultime settimane in merito al mercato. Tra questi,, accostato più volte al Napoli. “Ci sono numerose voci sui nostri giocatori, ma sono al momento solo voci.sono giocatori importanti e, sela, se ne. In merito a Udogie storicamente è difficile che l’Udinese abbia venduto giocatori importanti dopo un solo anno… Il discorso di Pablo Mari con l’Arsenal non è facile”. L'articolo ilNapolista.

