Lucca | il centrodestra si allea con l’estrema destra per il ballottaggio Pd | “Scendono a patti con i fascisti del terzo millennio”

A Lucca il candidato di centrodestra Mario Pardini, in vista del ballottaggio del prossimo 26 giugno, si allea con l'ex leader di Casapound lucchese Fabio Barsanti, che con il 9,5% rappresenta oggi la terza forza politica della città. Il primo turno delle comunali si è chiuso con il 42,6% per Francesco Raspini (Pd), assessore comunale nella giunta del sindaco uscente e candidato delle forze centrosinistra, mentre Mario Pardini ha ottenuto il 34,3%, sostenuto da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. E Fabio Barsanti, che nelle amministrative lucchesi del 2017 aveva segnato il record nazionale di voti per Casapound – portando a casa l'8% (oltre 2900 voti) – potrebbe rappresentare il sostegno decisivo per la vittoria della destra, con l'appoggio delle sue tre liste: Difendere ...

lauraboldrini : A Lucca, per il ballottaggio, il centrodestra si allea con #Casapound. I candidati di Meloni, Salvini e Berluscon… - simonabonafe : Il centrodestra è talmente disperato che raschia il fondo del barile della destra più estrema con espliciti richiam… - RossomandoPd : A #Lucca il centrodestra pur di racimolare qualche centinaio di voti imbarca chiunque, compresa la peggiore destra… - Ellyp15395565 : RT @PBerizzi: Ed ecco che a Lucca, per il ballottaggio, il centrodestra di Meloni, Salvini e Berlusconi si allea con CasaPound. I fascisti… - mikedells : RT @fattoquotidiano: Lucca, il centrodestra si allea con l’estrema destra per il ballottaggio. Pd: “Scendono a patti con i fascisti del ter… -