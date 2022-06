LIVE Scherma, Europei 2022 in DIRETTA: le spadiste azzurre accedono ai sedicesimi (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.07: I sedicesimi della prova femminile inizieranno alle 11.30, mentre i fiorettisti stanno scendendo in pedana in questo momento per gli assalti dei gironi. 11.04: Questi gli accoppiamenti delle nostre spadiste, la vittoria garantirebbe l’accesso agli ottavi: Fiamingo (ITA) – Veres (Rou) Navarria (ITA) – Differt (Est) Santuccio (ITA) – Swatowska Wenglarczyk (Pol) Isola (ITA) – Nagy (Hun) 11.01: Poker delle azzurre ai sedicesimi. Anche Federica Isola si qualifica, battendo 15-9 l’austriaca Schmidl. 10.58: 13-9 per Isola, che sta mettendo al sicuro la vittoria. 10.57: 10-7 per Federica Isola, che allunga sull’austriaca Schmidl. 10.54: 8-7 per Isola in un altro assalto complicato. 10.53: Federica Isola è avanti per 7-3 contro l’austriaca ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.07: Idella prova femminile inizieranno alle 11.30, mentre i fiorettisti stanno scendendo in pedana in questo momento per gli assalti dei gironi. 11.04: Questi gli accoppiamenti delle nostre, la vittoria garantirebbe l’accesso agli ottavi: Fiamingo (ITA) – Veres (Rou) Navarria (ITA) – Differt (Est) Santuccio (ITA) – Swatowska Wenglarczyk (Pol) Isola (ITA) – Nagy (Hun) 11.01: Poker delleai. Anche Federica Isola si qualifica, battendo 15-9 l’austriaca Schmidl. 10.58: 13-9 per Isola, che sta mettendo al sicuro la vittoria. 10.57: 10-7 per Federica Isola, che allunga sull’austriaca Schmidl. 10.54: 8-7 per Isola in un altro assalto complicato. 10.53: Federica Isola è avanti per 7-3 contro l’austriaca ...

