LIVE Scherma, Europei 2022 in DIRETTA: epica Italia! Oro, argento e bronzo nel fioretto! Rossella Fiamingo seconda nella spada! (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1, Pareggia Marini! 0-1, Subito a segno il siciliano. 19.20 INIZIA LA FINALE DEL FIORETTO, MARINI vs GAROZZO. 19.19 Ci siamo, sarà un trionfale epilogo tutto tricolore arricchito dal bronzo messo in bacheca da Giorgio Avola. Terzo anche il francese Maximilien Chastanet. 19.18 Non c’è tempo per gioire delle due medaglie azzurre, i fiorettisti Tommaso Marini e Daniele Garozzo sono pronti a sfidarsi per l’oro continentale! 19.16 Ecco dunque il podio europeo della spada femminile: 1 Vlada Kharkova (Ucraina)2 Rossella Fiamingo (Italia) 3 Martyna Swatowska-Wenglarczyk (Polonia)3 Mara Navarria (Italia) 10-15, MEDAGLIA D’ORO PER LA BRAVISSIMA VLADA KHARKOVA (UCRAINA). APPLAUSI A GO-GO ANCHE PER LA NOSTRA Rossella Fiamingo CHE PORTA A ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-1, Pareggia Marini! 0-1, Subito a segno il siciliano. 19.20 INIZIA LA FINALE DEL FIORETTO, MARINI vs GAROZZO. 19.19 Ci siamo, sarà un trionfale epilogo tutto tricolore arricchito dalmesso in bacheca da Giorgio Avola. Terzo anche il francese Maximilien Chastanet. 19.18 Non c’è tempo per gioire delle due medaglie azzurre, i fiorettisti Tommaso Marini e Daniele Garozzo sono pronti a sfidarsi per l’oro continentale! 19.16 Ecco dunque il podio europeo della spada femminile: 1 Vlada Kharkova (Ucraina)2(Italia) 3 Martyna Swatowska-Wenglarczyk (Polonia)3 Mara Navarria (Italia) 10-15, MEDAGLIA D’ORO PER LA BRAVISSIMA VLADA KHARKOVA (UCRAINA). APPLAUSI A GO-GO ANCHE PER LA NOSTRACHE PORTA A ...

Pubblicità

infoitsport : LIVE Scherma, Europei 2022 in DIRETTA: Volpi si accontenta del bronzo, argenti prestigiosi per Errigo e Curatoli - zazoomblog : LIVE Scherma Europei 2022 in DIRETTA: tre azzurri in semifinale nel fioretto! Fiamingo per l’oro bronzo Navarria -… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Scherma #Europei Nel #fioretto maschile tre #Azzurri in #semifinale: #Avola e #Garozzo, che si affr… - zazoomblog : LIVE Scherma Europei 2022 in DIRETTA: tre azzurri in semifinale nel fioretto! A breve Fiamingo-Navarria - #Scherma… - zazoomblog : LIVE Scherma Europei 2022 in DIRETTA: Marini e Foconi ai quarti in pedana Avola e Garozzo. Alle 17.30 la semifinale… -