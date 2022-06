Koulibaly alla Juventus? Il senegalese firma: decisione inaspettata, tifosi increduli (Di sabato 18 giugno 2022) Koulibaly firma: decisione inaspettata, tifosi increduli. Le ultimissime sulla situazione del difensore del Napoli, capovolta nelle ultime ore. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Decisamente a sorpresa, la situazione di Koulibaly potrebbe essersi clamorosamente capovolta. Quando il Napoli era ormai rassegnato a perderlo, emergono spiragli decisamente sorprendenti in ottica rinnovo. A riferirlo è ‘Repubblica.it’, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di sabato 18 giugno 2022). Le ultimissime sulla situazione del difensore del Napoli, capovolta nelle ultime ore. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Decisamente a sorpresa, la situazione dipotrebbe essersi clamorosamente capovolta. Quando il Napoli era ormai rassegnato a perderlo, emergono spiragli decisamente sorprendenti in ottica rinnovo. A riferirlo è ‘Repubblica.it’, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

FabioTeruggi : @Cate1081 @romeoagresti @GoalItalia @goal Romero è un buon difensore.. però non a livello di Chiellini Bonucci De L… - PyraTowaMelth : sono 9 anni che ci sfrantumano il cazzo con #Koulibaly alla Juve, lui che è legato alla città ed al tifo va proprio… - peppesz : RT @Napolinblack: Ma gli juventini che pensano che possa esistere una possibilità anche remota che #Koulibaly possa andare alla #juve, esat… - Marco562017 : Per me #koulibaly non verrà mai alla Juve per parecchi motivi, ma se per assurdo dovesse succedere, oltre ad essere… - Filanceee : RT @FianteAlighieri: @GiGiglio99 Talmente sicuro che Koulibaly non va alla Juve , che se succede faccio un video dove mi infilo una matita… -