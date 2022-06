Il Mattino - Napoli | Beto vice Osimhen?

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 18 giugno 2022) Secondo quanto riportato da Il, ilsarebbe sulle tracce di, attaccante dell'Udinese: "Il giocatore rivelazione dell'ultima serie A sogna di giocare in Champions il prossimo anno e potrebbe arrivare acome. L’Udinese lo ha riscattato dal Portimonense, squadra del campionato portoghese, per circa 7 milioni di euro e dopo l’ultima stagione da protagonista ha tutte le intenzioni di guadagnare sulla sua cessione. La richiesta iniziale dell’Udinese si aggira sui 18 milioni, ma l’impressione è che ’operazione si possa chiudere anche per 15 milioni, che sarebbe più del doppio del prezzo pagato al suo club di provenienza. Al suo primo anno in Serie A,ha collezionato 28 presenze con la maglia dell’Udinese, segnando 11 gol".