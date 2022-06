Ian Bremmer: “Ormai Putin parla come Castro, ma la Russia è in ginocchio” (Di sabato 18 giugno 2022) Il fondatore dell’Eurasia Group: «Ma è vero che nulla sarà come prima, i dividenti della pace sono finiti» Leggi su lastampa (Di sabato 18 giugno 2022) Il fondatore dell’Eurasia Group: «Ma è vero che nulla saràprima, i dividenti della pace sono finiti»

Pubblicità

infoitinterno : Ian Bremmer: “Ormai Putin parla come Castro, ma la Russia è in ginocchio” - mattinodipadova : Ian Bremmer: “Ormai Putin parla come Castro, ma la Russia è in ginocchio” - il_piccolo : Ian Bremmer: “Ormai Putin parla come Castro, ma la Russia è in ginocchio” - nuova_venezia : Ian Bremmer: “Ormai Putin parla come Castro, ma la Russia è in ginocchio” - CorriereAlpi : Ian Bremmer: “Ormai Putin parla come Castro, ma la Russia è in ginocchio” -