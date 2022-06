Héctor Castro | la mano destra della gloria

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 18 giugno 2022) Roma, 18 giu – In pochi si ricorderanno di, allenatore di calcio ma prima attaccante uruguaiano. Da giocatore, a suon di gol, rifilò un calcio in faccia al proprio destino che, beffardo, gli procurò un ostacolo che avrebbe indotto a desistere anche i più tenaci: l’amputazione, trionfovolontànasce a Montevideo nel 1904 quando i bambini non avevano la possibilità di fantasticare sul loro futuro, immaginandosi ora astronauta, ora principe azzurro. Non c’erano videogiochi o social per estraniarsi dalla realtà, quindi i piccoli uomini di inizio XX secolo, in Uruguay come in molte altre nazioni, avevano il dovere di pensare al presente. Per questo motivo,...