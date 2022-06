F1 GP Canada 2022 | se Leclerc farà la pole sarà valida anche con la penalità? Il regolamento

(Di sabato 18 giugno 2022) Charlesè stato penalizzato al Gp delper aver sostituito il turbo alla sua F1-75. L’ufficialità è arrivata poco prima della terza sessione di prove libere, e questa sera, alle ore 22 italiane, sono in programma le qualifiche: ma se il monegascolacon la? La risposta è no. Il ferrarista, infatti, ha già ricevuto lae partirà dall’ultima posizione. Nel caso in cuiscenderà in pista e firmerà il miglior tempo, la prima posizione della griglia andrà comunque al secondo miglior tempo. SportFace.

Charles Leclerc partirà dall'ultima fila nel GP del, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Montreal. Il pilota della Ferrari deve infatti scontare una doppia penalità. Ieri, al termine delle prove libere, gli uomini del ...I metereologi canadesi non hanno sbagliato e quest'oggi a Montreal sembra di essere in autunno, non alle soglie dell'estate! Una leggera, ma costante pioggerellina unita a un crollo termico hanno ...Charles Leclerc è stato penalizzato al Gp del Canada 2022 per aver sostituito il turbo alla sua F1-75. L’ufficialità è arrivata poco prima della terza sessione di prove libere, e questa sera, alle ore ...(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Fernando Alonso su Alpine è stato il più veloce della terza e ultima sessione di prove libere a Montreal condizionate ...