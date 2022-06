F1 GP Canada 2022, penalità per Charles Leclerc: retrocesso di dieci posizioni in griglia (Di sabato 18 giugno 2022) Non arrivano buone notizie in casa Ferrari dal Canada, in vista del Gran Premio di Domenica sulla pista di Montreal. Charles Leclerc infatti sarà penalizzato e retrocesso di dieci posizioni in griglia, per via della sostituzione della centralina della monoposto dopo la rottura del motore a Baku. Qualora poi dovesse cambiare anche il turbo, Leclerc domenica partirebbe ultimo. La decisione su quest’ultimo aspetto potrebbe arrivare nella giornata di domani. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 18 giugno 2022) Non arrivano buone notizie in casa Ferrari dal, in vista del Gran Premio di Domenica sulla pista di Montreal.infatti sarà penalizzato ediin, per via della sostituzione della centralina della monoposto dopo la rottura del motore a Baku. Qualora poi dovesse cambiare anche il turbo,domenica partirebbe ultimo. La decisione su quest’ultimo aspetto potrebbe arrivare nella giornata di domani. SportFace.

