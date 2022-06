Del Genio: “Spalletti non vuole Deulofeu? Ho una sensazione” (Di sabato 18 giugno 2022) Ieri sera Luciano Spalletti ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport, in cui ha parlato del Napoli del futuro e degli obiettivi della prossima stagione del club azzurro. Il tecnico ha ribadito che rientrare nelle prime quattro posizioni sarà ancora una volta l’obiettivo principale – seppur di difficile raggiugnimento – ma che ovviamente si terrà d’occhio anche la situazione Scudetto. Il futuro del Napoli di Spalletti passa anche dalle mosse di calciomercato. Una di quelle da tenere sotto controllo è relativa all’innesto di Gerard Deulofeu. Ma sulle colonne del Corriere dello Sport, questa mattina, si è parlato di un disappunto di Spalletti sulle volontà della società di puntare sullo spagnolo. Calciomercato Napoli Deulofeu (Getty Images)Del Genio: ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 18 giugno 2022) Ieri sera Lucianoha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport, in cui ha parlato del Napoli del futuro e degli obiettivi della prossima stagione del club azzurro. Il tecnico ha ribadito che rientrare nelle prime quattro posizioni sarà ancora una volta l’obiettivo principale – seppur di difficile raggiugnimento – ma che ovviamente si terrà d’occhio anche la situazione Scudetto. Il futuro del Napoli dipassa anche dalle mosse di calciomercato. Una di quelle da tenere sotto controllo è relativa all’innesto di Gerard. Ma sulle colonne del Corriere dello Sport, questa mattina, si è parlato di un disappunto disulle volontà della società di puntare sullo spagnolo. Calciomercato Napoli(Getty Images)Del: ...

