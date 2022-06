Corsera | il nuovo Milan non farà follie | si può vincere col quarto monte ingaggi

(Di sabato 18 giugno 2022) Il Corriere della Sera fa un po’ di chiarezza sul. Finalmente, considerando anche l’esuberante fantasia dei cugini della Gazzetta: in casail passaggio di proprietà non comporterà rivoluzioni, anzi: lo scudetto vinto con ildel torneo ha dimostrato che il progetto Elliott oltre che sostenibile può essere vincente, quindi RedBird e Cardinale fanno bene a proseguire sulla strada tracciata da chi li ha preceduti. Chi immagina unmolto diverso nei nomi rispetto alla scorsa stagione, si sbaglia: il mercato porterà tre quattro correttivi nei ruoli chiave, senza stravolgere l’impianto. E affronta anche il nodo Maldini: Prima c’è però da risolvere la (fondamentale) questione del contratto di Maldini e Massara, in scadenza fra 12 giorni. Nessuno a Casa ...

Koulibaly - Juve se parte de Ligt Di Koulibaly nel radar Juventus ne ha parlato l'edizione odierna del Corriere della Sera: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dalservizio di Google, se vuoi ...