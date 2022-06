Calciomercato Fiorentina: assist di Ancelotti per Jovic (Di sabato 18 giugno 2022) . I viola continuano ad insistere per il serbo Come riferito dal Corriere dello Sport Carlo Ancelotti avrebbe messo ai margini del progetto Real Madrid Luka Jovic, attaccante finito nel mirino della Fiorentina. Si tratta su formula e ingaggio: Barone e Pradè vorrebbero ottenere Jovic in prestito secco con l’opzione per rinnovarlo tra un anno, così da sfruttare gli sgravi del decreto crescita.L’agente Ramadani è a lavoro in tal senso. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 giugno 2022) . I viola continuano ad insistere per il serbo Come riferito dal Corriere dello Sport Carloavrebbe messo ai margini del progetto Real Madrid Luka, attaccante finito nel mirino della. Si tratta su formula e ingaggio: Barone e Pradè vorrebbero ottenerein prestito secco con l’opzione per rinnovarlo tra un anno, così da sfruttare gli sgravi del decreto crescita.L’agente Ramadani è a lavoro in tal senso. L'articolo proviene da Calcio News 24.

