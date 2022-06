Brindisi, 47enne salva la figlia in mare ma lui annega (Di sabato 18 giugno 2022) Un 47enne di Bari è morto in mare poco dopo le 17 in località Forcatella, in provincia di Brindisi, dopo aver salvato la figlioletta che non riusciva a tornare a riva. Non si conosce ancora l'esatta dinamica dell'accaduto. Leggi su tg24.sky (Di sabato 18 giugno 2022) Undi Bari è morto inpoco dopo le 17 in località Forcatella, in provincia di, dopo averto la figlioletta che non riusciva a tornare a riva. Non si conosce ancora l'esatta dinamica dell'accaduto.

