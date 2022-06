Boris Johnson | “L’Ucraina merita di ospitare l’Eurovision Contest nel 2023”

(Di sabato 18 giugno 2022) LONDRA –dovrebbe avere la possibilità diSongnel. Lo afferma il primo ministro britannico,, riferisce la Bbc online. In quanto vincitrice con la band rap-folk Kalush Orchestra,dovrebbelo spettacolo, ma ieri l’European Broadcasting Union (Ebu) ha annunciato che il festival non si svolgerà nel Paese per ragioni di sicurezza e organizzative, mentre si sta discutendo se tenerlo nel Regno Unito, arrivato secondo. “Gli ucraini hanno vinto in modo equo e dovrebbero avere la possibilità di ospitarlo”, ha dettoa colloqui con i giornalisti stamane dopo essere tornato dal suo viaggio a Kiev. “Manca un anno. Andrà tutto bene quando arriverà ...

Siamo al 115° giorno dell'invasione russa in Ucraina. Il Regno Unito è pronto a formare migliaia di soldati ucraini e, ieri di nuovo a Kiev, ha mostrato ancora una volta al presidente Zelensky l'altra faccia dell'Alleanza atlantica, affermando di comprendere che il leader in guerra non voglia scendere a ...