Berrettini-Krajinovic, Finale ATP Queen’s 2022: orario, programma, tv, streaming, diretta in chiaro (Di sabato 18 giugno 2022) Sarà il serbo Filip Krajinovic, che ha battuto il croato Marin Cilic a Londra, in Gran Bretagna, il secondo finalista del torneo ATP 500 del Queen’s Club di tennis: l’ultimo atto si giocherà domani, domenica 19 giugno, dalle ore 14.30 italiane, ed il suo avversario sarà l’azzurro Matteo Berrettini. Sarà possibile seguire il match Krajinovic-Berrettini in diretta tv su Sky Sport Tennis e su SuperTennisTV, mentre la diretta streaming verrà assicurata da SkyGo, Now, SuperTenniX e Tennis TV. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale del match Krajinovic-Berrettini. programma ATP 500 Queen’s 19 GIUGNO Campo CentraleDalle ore 14:30 italianeFilip ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) Sarà il serbo Filip, che ha battuto il croato Marin Cilic a Londra, in Gran Bretagna, il secondo finalista del torneo ATP 500 delClub di tennis: l’ultimo atto si giocherà domani, domenica 19 giugno, dalle ore 14.30 italiane, ed il suo avversario sarà l’azzurro Matteo. Sarà possibile seguire il matchintv su Sky Sport Tennis e su SuperTennisTV, mentre laverrà assicurata da SkyGo, Now, SuperTenniX e Tennis TV. OA Sport offrirà inoltre lalive testuale del matchATP 50019 GIUGNO Campo CentraleDalle ore 14:30 italianeFilip ...

Pubblicità

LaNotifica : Berrettini in finale al Queen’s contro Krajinovic - vivereitalia : Berrettini in finale al Queen's contro Krajinovic - infoitsport : Berrettini in finale al Queen's contro Krajinovic - infoitsport : Berrettini, chi è Krajinovic: il suo avversario in finale al Queen's - SportRepubblica : Berrettini, chi è Krajinovic: il suo avversario in finale al Queen's -