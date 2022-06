Beautiful | puntate americane | Finn riapre gli occhi

(Di sabato 18 giugno 2022) Ancora una svolta clamorosa a. Mentre in Italia stiamo assistendo all'avvicinamento tra Carter e Quinn, stando agli spoiler relativi alle, presto ci sarà un'altra persona che scoprirà la verità sue questo innescherà una storyline appassionante ed avvincente. Facendo un passo indietro, ricordiamo che il giovane medico è stato sparato dalla madre biologica Sheila nel disperato tentativo di difendere la moglie Steffy. Quest'ultima, infatti, aveva scoperto le responsabilità della suocera nello scambio delle bibite di Brooke a Capodanno, che aveva spinto la Logan ad ubriacarsi e a tradire Ridge con Deacon. La Forrester aveva minacciato la Carter di non farle più vederee il piccolo Hayes e questo aveva provocato la rabbia della donna, che aveva estratto una pistola e ...

Pubblicità

TwBeautiful : Nelle puntate italiane di BEAUTIFUL, Quinn è decisa a mediare tra Zoe e Carter, Liam accetta di incontrare Hope, Th… - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Brave and Beautiful Anticipazioni: Puntate di oggi 17 giugno 2022 - redazionetvsoap : Ci siamoooooo!!!! #beautiful #anticipazioni #puntateitaliane - redazionetvsoap : Ultime puntate ad alto tasso drammatico!!! #braveandbeautiful #anticipazioni - berta95italy : Hope e Liam ritorno di fiamma, #twittamibeautiful -

Parliamo di Sheila Carter, uno dei personaggi più spietati della storia di: la donna ...si nasconde una strategia Per scoprire tutti i dettagli e le novità delle prossimeamericane, ...Nuovo appuntamento oggi vener dì 17 giugno 2022 , con la soap turca Brave and. Nella puntata odierna Tahsin ha saputo della morte di Adalet e, inconsolabile, si reca ...persi una o più...Torna la pace tra le due acerrime nemiche: cambia tutto improvvisamente a Beautiful; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap. Nelle puntate italiane di Beautiful sta accadendo di tutto: al ...Nelle puntate americane di Beautiful, Quinn Fuller sorprende Eric Forrester in compagnia dell'amante Donna Logan ...