Vittorio Sgarbi: "Alessandro Di Battista andrà in Russia?", come lo umilia (Di venerdì 17 giugno 2022) Non poteva di certo trattenersi Vittorio Sgarbi davanti alla notizia che Alessandro Di Battista farà un viaggio in Russia. Così il critico d'arte e parlamentare, in un post pubblicato sul suo profilo Twitter, scrive: "Di Battista: 'Tra poche ore andrò in Russia'. Una di quelle notizie che fanno tirare un sospiro di sollievo. Agli italiani". Della serie, finalmente ci siamo liberati dell'ex grillino. "Ci parlavano di manifestazioni oceaniche contro Putin ma pare che il 'sentiment' dei russi rispetto alle decisioni del Cremlino sia cambiato nelle ultime settimane, e io vorrei capirne di più". Così in un video da Istanbul pubblicato su Twitter Dibba spiega il senso del suo viaggio in Russia: "Si voleva affamare Putin, e poi sono loro a tagliare ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) Non poteva di certo trattenersidavanti alla notizia cheDifarà un viaggio in. Così il critico d'arte e parlamentare, in un post pubblicato sul suo profilo Twitter, scrive: "Di: 'Tra poche ore andrò in'. Una di quelle notizie che fanno tirare un sospiro di sollievo. Agli italiani". Della serie, finalmente ci siamo liberati dell'ex grillino. "Ci parlavano di manifestazioni oceaniche contro Putin ma pare che il 'sentiment' dei russi rispetto alle decisioni del Cremlino sia cambiato nelle ultime settimane, e io vorrei capirne di più". Così in un video da Istanbul pubblicato su Twitter Dibba spiega il senso del suo viaggio in: "Si voleva affamare Putin, e poi sono loro a tagliare ...

