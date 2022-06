Spaccio alla Malpensata: in casa un impianto per la coltivazione e barattoli di marijuana (Di venerdì 17 giugno 2022) Bergamo. Spaccio di marijuana proprio sotto gli occhi della polizia, venerdì pomeriggio alla Malpensata. Nell’ambito del servizio di volante per prevenire lo Spaccio di stupefacenti nelle zone della città segnalate dai cittadini, un equipaggio che transitava in via Luzzati, ha individuato distintamente uno scambio di droga. Sono quindi stati controllati due italiani F.C. 50 anni, denunciato, e P.A. 42 anni, che verrà segnalato alla prefettura per gli adempimenti all’assunzione di sostanze stupefacenti. Al momento è in corso un’attività d’indagine nei confronti di un terzo soggetto, M.D. 45 anni, in apparente collegamento con gli altri due. Nel corso della perquisizione dell’abitazione di quest’ultimo, è stato rinvenuto un impianto atto alla ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 17 giugno 2022) Bergamo.diproprio sotto gli occhi della polizia, venerdì pomeriggio. Nell’ambito del servizio di volante per prevenire lodi stupefacenti nelle zone della città segnalate dai cittadini, un equipaggio che transitava in via Luzzati, ha individuato distintamente uno scambio di droga. Sono quindi stati controllati due italiani F.C. 50 anni, denunciato, e P.A. 42 anni, che verrà segnalatoprefettura per gli adempimenti all’assunzione di sostanze stupefacenti. Al momento è in corso un’attività d’indagine nei confronti di un terzo soggetto, M.D. 45 anni, in apparente collegamento con gli altri due. Nel corso della perquisizione dell’abitazione di quest’ultimo, è stato rinvenuto unatto...

