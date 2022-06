Scherma, Arianna Errigo si ferma ad un passo dal sogno e cede alla giovane Ebert: è argento europeo (Di venerdì 17 giugno 2022) Sfuma il primo titolo per l’Italia agli Europei di Scherma di Antalya. Arianna Errigo conquista la medaglia d’argento nel fioretto femminile, cedendo in finale alla tedesca Leonie Ebert per 15-11. La ventiduenne tedesca si è laureata per la prima volta campionessa d’Europa, confermando i progressi una stagione che ha visto esplodere in maniera definitiva il suo talento. Errigo si consola comunque con un argento importante e che segna il ritorno sul podio della lombarda, che aveva vissuto delle stagioni complicate negli ultimi anni. Si tratta della settima medaglia individuale agli Europei per Arianna, che aveva vinto l’ultima volta un argento nel 2018 a Novi Sad. Tornando ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) Sfuma il primo titolo per l’Italia agli Europei didi Antalya.conquista la medaglia d’nel fioretto femminile,ndo in finaletedesca Leonieper 15-11. La ventiduenne tedesca si è laureata per la prima volta campionessa d’Europa, conndo i progressi una stagione che ha visto esplodere in maniera definitiva il suo talento.si consola comunque con unimportante e che segna il ritorno sul podio della lombarda, che aveva vissuto delle stagioni complicate negli ultimi anni. Si tratta della settima medaglia individuale agli Europei per, che aveva vinto l’ultima volta unnel 2018 a Novi Sad. Tornando ...

