Salari e Pensioni troppo bassi. Il 18 giugno la Cgil scende in piazza. (Di venerdì 17 giugno 2022) Pace, giustizia sociale, democrazia, ma soprattutto il "LAVORO"! Queste le parole d'ordine della manifestazione nazionale indetta dalla Cgil per sabato 18 giugno, alle ore 10:00, in piazza del Popolo a Roma. IL LAVORO, PRIMA DI TUTTO. Bisogna investire per combattere ora vecchie e nuove povertà, per una società sostenibile improntata alla giustizia sociale, al lavoro stabile e dignitoso.

