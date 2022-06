Rigassificatore di Piombino, FdI: schiaffo si cittadini da governo e Pd, hanno già deciso tutto (Di venerdì 17 giugno 2022) Dalla Regione Toscana a guida Pd e dal governo Draghi arriva uno schiaffo in piena faccia ai cittadini sul rigasificatore di Piombino. Convocati a Firenze anziché a Piombino – come sarebbe stato logico – i cittadini piombinesi pensavano di avere la possibilità di dire la propria sul rigasificatore, come si usa normalmente in qualsiasi democrazia e Stato liberale. E, invece, era già stato tutto deciso passando sopra la testa dei cittadini con quell’arroganza tipica della sinistra, abituata a calpestare i diritti altrui. “Come è possibile – si chiede Fratelli d’Italia – che per il terminale di Olt, valga la regola che istituisce un’area di interdizione alla navigazione di due miglia dalla nave – per garantire la sicurezza – mentre la ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 17 giugno 2022) Dalla Regione Toscana a guida Pd e dalDraghi arriva unoin piena faccia aisul rigasificatore di. Convocati a Firenze anziché a– come sarebbe stato logico – ipiombinesi pensavano di avere la possibilità di dire la propria sul rigasificatore, come si usa normalmente in qualsiasi democrazia e Stato liberale. E, invece, era già statopassando sopra la testa deicon quell’arroganza tipica della sinistra, abituata a calpestare i diritti altrui. “Come è possibile – si chiede Fratelli d’Italia – che per il terminale di Olt, valga la regola che istituisce un’area di interdizione alla navigazione di due miglia dalla nave – per garantire la sicurezza – mentre la ...

Pubblicità

LucaAterini : Piombino inizia a fare i conti col rigassificatore: Giani ha incontrato i sindaci - Greenreport_it : Piombino inizia a fare i conti col rigassificatore: Giani ha incontrato i sindaci - - controradio : ?? Rigassificatore Piombino, Giani: 'Entrerà in funzione tra aprile e maggio 2023' - marcoregni : RT @AnselmoDelDuca: In #Toscana un fronte trasversale chiede al governatore #Giani di opporsi alla nave #rigassificatore a #Piombino. Cioè… - GiorgiaPremier : RT @vocedelpatriota: Rigassificatore. Fratelli d’Italia: “Perché Giani non ha convocato a Piombino l’incontro con Snam e i sindaci? Ha paur… -