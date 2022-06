“Riccardo con lei” UeD | Ida Platano mastica amaro | c’è la foto che toglie ogni dubbio

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 17 giugno 2022) Uomini e Donne,Guarnieri fidanzato? Spunta una misteriosa dama al suo fianco. Così mentre si parla dei protagonisti della prossima stagione del dating arrivato alla sua edizione numero 26. Secondo quanto riportato dalla rivista Nuovo è in fortela presenza di Gemma Galgani. La dama, da oltre 12 anni una delle colonne del programma, potrebbe lasciare Uomini e Donne. Sulla decisione peserebbe l’esito negativo delle numerose frequentazioni della dama. Tutta un’altra storia, invece, per Ida. Per lei si prevede una conferma dopo il ritorno di fiamma conGuarnieri. Per Ida non sono state settimane facili. Il 13 giugno, Idaha pubblicato nelle sue storie Instagram, alcuni messaggi ricevuti sui social da un account anonimo. Una persona ha criticato la dama di Uomini ...