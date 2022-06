Phillips sta uscendo? Il Leeds conferma la terza firma dell’estate (Di venerdì 17 giugno 2022) 2022-06-17 18:44:38 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Venerdì, il Leeds United, squadra della Premier League, ha confermato una nuova aggiunta ai ranghi del personale del club. L’ultimo giocatore ad aver scelto di portare i suoi talenti a Elland Road in vista della campagna 2022/23? Marco Rocca. L’emarginato del Bayern Monaco Roca era stato ovviamente ampiamente suggerito di fare la mossa per trasferirsi nello Yorkshire occidentale nel corso delle ultime due settimane. Ciò arriva con il 25enne fresco di una campagna del tutto deludente in Bundesliga e il Leeds alla ricerca di rinforzi nel mezzo del parco, tra le crescenti speculazioni sul futuro del fuoriclasse Kalvin Phillips. Il Manchester City sta lavorando ad accordi con Marc Cucurella e Kalvin Phillips. Presto sarà ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 17 giugno 2022) 2022-06-17 18:44:38 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Venerdì, ilUnited, squadra della Premier League, hato una nuova aggiunta ai ranghi del personale del club. L’ultimo giocatore ad aver scelto di portare i suoi talenti a Elland Road in vista della campagna 2022/23? Marco Rocca. L’emarginato del Bayern Monaco Roca era stato ovviamente ampiamente suggerito di fare la mossa per trasferirsi nello Yorkshire occidentale nel corso delle ultime due settimane. Ciò arriva con il 25enne fresco di una campagna del tutto deludente in Bundesliga e ilalla ricerca di rinforzi nel mezzo del parco, tra le crescenti speculazioni sul futuro del fuoriclasse Kalvin. Il Manchester City sta lavorando ad accordi con Marc Cucurella e Kalvin. Presto sarà ...

Pubblicità

ArenaSportiva1 : #Calciomercato ?????? Il #ManchesterCity sta preparando una maxi-offerta di 60M per Kalvin Phillips del Leeds. Al g… - simoventurini1 : RT @eguanella: BRASILE, la fuga di notizia sul presunto ritrovamento dei corpi dei due dispersi in Amazzonia è nata da una dichiarazione di… - extraterra62 : RT @eguanella: BRASILE, la fuga di notizia sul presunto ritrovamento dei corpi dei due dispersi in Amazzonia è nata da una dichiarazione di… - MarcioDeCesaro : RT @eguanella: BRASILE, la fuga di notizia sul presunto ritrovamento dei corpi dei due dispersi in Amazzonia è nata da una dichiarazione di… - BeppeGiulietti : RT @eguanella: BRASILE, la fuga di notizia sul presunto ritrovamento dei corpi dei due dispersi in Amazzonia è nata da una dichiarazione di… -