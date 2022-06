(Di venerdì 17 giugno 2022) ANCONA - La galleria della Montagnola come una trappola infernale: le auto incolonnate per un tamponamento a catena, il conducente di un suv che faa U e non si accorge dell'arrivo, proprio ...

Pubblicità

LorenzValvo : -

corriereadriatico.it

Illeso, invece, ilalla guida del suv che si è subito fermato per prestare aiuto, in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Sul posto sono intervenute l'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa, ......clientelari fanno sì che un Comune con amministrazione amica della Giunta abbia diritto al... A rincarare la dose il collega albese Marello , che di quell'emergenzaanche il conto: "In ... Medico azzarda una inversione a U e centra uno scooter: feriti due 18enni. Caos sulla variante alla Statale 16 ANCONA - La galleria della Montagnola come una trappola infernale: le auto incolonnate per un tamponamento a catena, il conducente di un suv che fa inversione a U e non si accorge ...