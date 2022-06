Matrimonio da incubo, pesce avariato al buffet: 80 invitati intossicati (Di venerdì 17 giugno 2022) Doveva essere una giornata di festa invece il Matrimonio di una giovane coppia si è trasformato in un incubo. Erika e Alessio, per le loro nozze, avevano scelto una location molto nota a Latina. Matrimonio da incubo a Latina Poco dopo la cena tutti gli invitati, amici e parenti, hanno iniziato ad accusato dolori addominali. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 17 giugno 2022) Doveva essere una giornata di festa invece ildi una giovane coppia si è trasformato in un. Erika e Alessio, per le loro nozze, avevano scelto una location molto nota a Latina.daa Latina Poco dopo la cena tutti gli, amici e parenti, hanno iniziato ad accusato dolori addominali. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

fanpage : 'Nel giro di un attimo ci siamo trovati catapultati in un film dell'orrore” Doveva essere una festa, si è trasforma… - Compagno_Pert : Errata Corrige. Mi sveglio tutto sudato per aver sognato di essere stato a pranzo per l'anniversario di matrimonio… - Compagno_Pert : Mi sveglio tutto sudato per aver sognato di essere stato a pranzo per l'anniversario di matrimonio della mia compag… - infoitinterno : Il banchetto di pesce è avariato, matrimonio da incubo in villa tra conati e svenimenti: 70 intossicati, due gravi - infoitinterno : Settanta intossicati al matrimonio, lo sposo: “Dopo buffet ci siamo seduti, ed è iniziato l’incubo” -