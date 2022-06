LIVE Giro di Svizzera 2022, tappa di oggi in DIRETTA: 40 km al traguardo, aumentano le chance di Masnada e dei battistrada, gruppo a 6’50” (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL Giro D’ITALIA U23 DALLE 13.30 PIoggiA DI RITIRI PER COVID: ABBANDONANO VLASOV, LA BAHRAIN E LA ALPECIN IL TAMPONE NON RISPARMIA NEMMENO DIEGO ULISSI: UAE TEAM EMIRATES RITIRATA LE PAROLE DEL DIRETTORE DELLA CORSA: “DOMANI UNA NUOVA VALUTAZIONE” 15.29 Non recupera il gruppo Maglia Gialla. Distacco stabile ora sui 6’50”. 15.27 40 km alla fine della tappa numero 6 del Giro di Svizzera 2022. 15.26 A breve i battistrada transiteranno sul traguardo intermedio di Naters. 15.23 Arriva a sfiorare i 7? il distacco del gruppo in ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELD’ITALIA U23 DALLE 13.30 PIA DI RITIRI PER COVID: ABBANDONANO VLASOV, LA BAHRAIN E LA ALPECIN IL TAMPONE NON RISPARMIA NEMMENO DIEGO ULISSI: UAE TEAM EMIRATES RITIRATA LE PAROLE DEL DIRETTORE DELLA CORSA: “DOMANI UNA NUOVA VALUTAZIONE” 15.29 Non recupera ilMaglia Gialla. Distacco stabile ora sui”. 15.27 40 km alla fine dellanumero 6 deldi. 15.26 A breve itransiteranno sulintermedio di Naters. 15.23 Arriva a sfiorare i 7? il distacco delin ...

