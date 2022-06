Inter, serve una cessione pesante e un attivo di 60 - 80 milioni (Di venerdì 17 giugno 2022) MILANO - Non solo la riunione per Lukaku . Oggi l'Inter incontrerà anche l'agente di Asllani per definire l'accordo con il centrocampista dell'Empoli che a sua volta è al lavoro per chiudere l'intesa ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 17 giugno 2022) MILANO - Non solo la riunione per Lukaku . Oggi l'incontrerà anche l'agente di Asllani per definire l'accordo con il centrocampista dell'Empoli che a sua volta è al lavoro per chiudere l'intesa ...

Pubblicità

AlfredoPedulla : L’#Inter vuole resistere per #Lautaro, ma #Conte stravede. Poi dipenderà sempre dal Toro che vuole restare. Il… - Yuro_23 : RT @CorSport: #Inter, serve una #cessione pesante e un attivo di 60-80 milioni ?? - CorSport : #Inter, serve una #cessione pesante e un attivo di 60-80 milioni ?? - alexander_tufo : @andrea_anigoni @stevevicrn @Inter allora nessun problema. non firma e questione finita. o forse non serve anche la… - sportli26181512 : Inter, serve una cessione pesante e un attivo di 60-80 milioni: Non solo la riunione per Lukaku: ecco tutto quello… -