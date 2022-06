Il successo di “Cabaret delle piccole cose” di e con Filippo Timi

(Di venerdì 17 giugno 2022) Probabilmente avrò anche una visione romantica riguardo ciò che osservo succedere negli spazi e nei luoghi dedicati alla quindicesima edizione del Campania Teatro Festival – la rassegna diretta da Ruggero Cappuccio, realizzata con il forte sostegno della Regione Campania e organizzata dalla Fondazione Campania dei Festival. Però è un fatto che tanta partecipazione di pubblico mi riempie di gioia. L’attrazione sono il teatro, la musica, la danza, il racconto con tanti protagonisti, attori, attrici, registi compagnie che si alternano dal pomeriggio al tramonto in quel luogo meraviglioso che è la Reggia di Capodimonte con i suoi maestosi cortili, il suo parco, le distese di verde che sono così ben manutenute. Sono infatti romantica perché la mente ne trae beneficio, si placa lo stress di città, si passeggia con calma nel bosco e si arriva sui diversi palcoscenici allestiti per la ...

